Sahte kaparo ve promosyon vaadiyle dolandırıcılığa 27 ilde operasyon

Ordu merkezli 27 ilde, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ay süren çalışma yürütüldü. İncelemelerde şüphelilerin, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla güvenli kaparo ödemesi, maket araba satışı ve promosyon ödemesi vaatleriyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

NOTER GÖREVLİSİYMİŞ GİBİ PARA ALDILAR

Şüphelilerin, araçlarını satışa çıkaran vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları ve güvenli kaparo ödemesi adı altında para aldıkları belirlendi. Ayrıca sosyal medya üzerinden oyuncak maket araba satışı ve bankaların maaş müşterilerine yönelik promosyon ödemesi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin son 9 aylık banka ve finans hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan delillerin ardından Ordu merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin ise dolandırıcılıkta kullandığı çağrı telefonunu evindeki arama sırasında dışarı attığı belirlendi. Ekipler tarafından telefon da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.