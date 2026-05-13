Sahte pasaport çetesi yakayı ele verdi. İsrail düzenlemiş gibi gösterip İngiltere'ye gitmeye çalıştılar

Sahte pasaportla İngiltere'ye gitmeye çalışanlara yardım eden 8 zanlı İstanbul 'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

“RİSKLİ YOLCULAR” BİLDİRİMLERİ İNCELENDİ

Çalışmalarda, İngiltere makamlarınca paylaşılan "riskli yolcular" bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte seyahat belgeleri kullanarak İngiltere'ye gitme girişiminde bulunabilecek kişileri tespit etti.

PASAPORTLARI İSRAİL DÜZENLEMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Analizler sonucunda ekipler, havayolu çalışanlarından destek aldıkları değerlendirilen ve 9 ayrı olaya karıştıkları belirlenen tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin, İngiltere'nin vize istemediği ülkeler arasında bulunan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportları kullandıklarını ortaya çıkardı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.