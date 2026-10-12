Sahte polis kimliğiyle iş insanını kaçırıp 2 milyon dolar istediler

İstanbul Sarıyer 'de İranlı bir iş insanını sahte polis kimliği göstererek kaçıran ve "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz" diye tehdit ettikleri öğrenilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, iş insanının kripto para hesabındaki 48 bin doları ele geçirdiği ve kolundaki 150 bin dolar değerindeki saati gasbettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Ekim'de Sarıyer'in Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul'da yaşayan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen İranlı iş insanı Adem D., iddiaya göre evinde eşiyle birlikte vakit geçirdikten sonra yemek almak için lüks otomobiliyle dışarı çıktı.

Evinden bir süre uzaklaşan Adem D.'nin önü, içinde 4 kişinin bulunduğu bir araçla kesildi. Araçtan inen 2 kişi, iş insanına sahte polis kimliği göstererek "Aradığımız adam sensin, bizimle emniyete gelmen lazım" dedi.

Şüpheliler, Adem D.'yi kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra iş insanını darbedip tehdit eden şüpheliler, önce kripto para hesabındaki 48 bin doları, ardından da kolundaki 150 bin dolar değerindeki lüks saati zorla aldı.

“2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜZ”

Araç içinde yaşanan bu arbededen sonra şüphelilerin, Adem D.’ye "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz’’ diye tehdit ettikleri ve rehin almak amacıyla Güvercintepe mevkiinde bir depoya yöneldikleri öğrenildi. Depoya girmek için araçtan indikleri esnada elleri kelepçeli olan Adem D.’nin şüphelilerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp bağırarak kaçtığı ve çevredekilerden yardım istedi. Kaçmaya devam eden ve o esnada iki gece bekçisine denk gelen Adem D., "Kaçırıldım, bana yardım edin’’ diyerek bekçilerden yardım istedi.

ARACINA GPS YERLEŞİRİP TAKİP ETMİŞLER

İranlı iş insanın kaçırılması olayına ilişkin faillerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli Esenyurt ve Başakşehir’de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 adet polis yeleği, 5 adet telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin Adem D.’nin aracına bir süre önce GPS cihazı yerleştirdikleri ve Adem D.’yi an be an takip ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gasp Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİNİN KEŞİF ANLARI KAMERADA

İranlı İş insanın kaçırılmasına ilişkin 6 şüphelinin yakalandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 2 şüphelinin iş insanının oturduğu siteye giriş yaparak çevrede inceleme yaptığı anlar yer aldı.