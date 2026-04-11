Sahte profille 37 milyonluk ikinci el vurgunu

Emniyet birimlerinin elde ettiği bilgilere göre dolandırıcılar çok sayıda vatandaşı sosyal medya platformları ve ikinci el ürün siteleri üzerinden tuzağa düşürüyordu.

Kendilerini "tayini çıkmış asker ve polis" yalanıyla tanıtarak vatandaşların güvenini kazanıyorlardı. Ancak ödeme aldıkları vatandaşlara, ilana koydukları ürünleri göndermeyip 37 milyon liralık vurgun yaptılar.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.