Sahte TOKİ tuzağına dikkat

Türkiye 'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor.

BİREBİR KOPYALIYORLAR

TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırladı.

Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyor. Tıpkı TOKİ'nin sayfasında olduğu gibi konutların kiraları ve özelliklerine kadar tüm detaylar yer alıyor. Ancak başvuru bölümüne tıklandığı anda kullanıcılar başka sayfalara yönlendiriliyor. Bazı sayfalarda da ücret talep ediliyor.

BAKANLIK UYARDI

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve söz konusu sayfaları kapattırıyor.

Başvuruların ücretsiz bir şekilde sadece e-Devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.