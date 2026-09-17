Sahte TOKİ tuzağına dikkat
17.09.2026 06:54
Kampanya kapsamında ilk etapta bin 71 konut kiraya verilecek.
TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı, dolandırıcılar da harekete geçti. Resmi internet sitelerini birebir kopyalayan sahtekarlar kullanıcıların e-Devlet şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor.
Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor.
BİREBİR KOPYALIYORLAR
TOKİ ve e-Devlet’in resmi sitelerini taklit eden sahte başvuru panelleri hazırladı.
Dolandırıcılar sahte uzantılar oluşturup sayfaları birebir kopyalıyor. Tıpkı TOKİ'nin sayfasında olduğu gibi konutların kiraları ve özelliklerine kadar tüm detaylar yer alıyor. Ancak başvuru bölümüne tıklandığı anda kullanıcılar başka sayfalara yönlendiriliyor. Bazı sayfalarda da ücret talep ediliyor.
BAKANLIK UYARDI
Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ise gelen ihbarları değerlendiriyor ve söz konusu sayfaları kapattırıyor.
Başvuruların ücretsiz bir şekilde sadece e-Devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.
Başvurular sadece TOKİ'nin resmi sitesi ve e-devlet üzerinden yapılıyor.
KİMLİK BİLGİLERİNİ KOPYALIYORLAR
Uzmanlar da vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bilişim uzmanı Emre Özcan, sahtekarların kopya siteleri Google ya da sosyal medyaya verdikleri reklamlarla üst sıralarda çıkararak vatandaşları tuzağa çekmeye çalıştığını vurguladı. "Bu sahte sitelerde hem kart bilgilerini kopyalıyorlar hem de kişisel bilgileri kopyalayıp suç unsuru taşıyan işlerde kullanıyorlar." diyen Özcan, vatandaşların başvuruları yaparken sadece "gov.tr" uzantılı resmi kanalları kullanması gerektiğini ifade etti.