Şaka yapmak istedi 43 milyon lira ödeyecek

Kahramanmaraş 'ta şakalaşırken ormanı yakan adama hapis cezası verildi.

Yangın, 28 Temmuz 2024’te Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 200 personelin 60 araç, altı helikopter ve iki uçakla müdahale ettiği yangın, 18 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

KIZILÇAM ORMANINI BİR TORPİLLE KÜLE ÇEVİRDİ

Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar kızılçam ormanı yandı.

İncelemede; piknik yapmak için Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen A.B., O.K., M.S. ve M.E.B.'nin birbirleriyle şakalaşırken M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşarak yangına neden olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de yangınla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda, söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyetinin 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilerek, kamu zararının yangına neden olan kişiden tahsil edilmesini talep etti.

M.S., bir süre sonra tahliye edilirken, hakkında taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

43 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI SANIKTAN TAHSİL EDİLECEK

Davanın karar duruşmasında M.S., beraatini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, M.S.'ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca yangından kaynaklı 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine hükmetti.