Sakarya, Samsun ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Sakarya 'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce 'de de Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün kentte rüzgar hızının 32 deniz miline​​​​​​​, dalga yüksekliğinin ise 2 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.