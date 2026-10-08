Sakarya'da 19 kişi gözaltına alındı

Sakarya ’da 3 ilçede 272 polisin katılımıyla düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda silah , mühimmat ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Akyazı, Geyve ve Karapürçek’te görevli polis ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerindeki operasyonlara 110 özel harekat, 60 ekip ve 20 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 272 polis katıldı. Çalışmalara dedektör köpekler ve dron da destek verdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 19 şüphelinin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 917 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı bulundu.

Aramalarda ayrıca 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 kök Hint keneviri, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.