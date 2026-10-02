Sakarya’da DAEŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
02.10.2026 16:35
Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
Sakarya’da DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı.
Sakarya'da DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.