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Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama

24.10.2026 11:08

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama
DHA

DAEŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
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Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sınır dışı edilecek.

Sakarya'da terör örgütü DARŞ'a yönelik Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte DAEŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında bilgi ve belge bulunan şüphelileri takibe aldı.

 

Özel harekât ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.