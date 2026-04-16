Sakarya'da hareketli anlar. Etrafa ateş rastgele ateş açtı, polis vurarak yakaladı

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş eden ve polise direnen kişi, yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten gece saatlerinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesine saldırdığını tespit etti.

POLİSE TÜFEK GÖSTERDİ, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Tuncay E.'nin ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunması üzerine bölgeye takviye personel ve özel harekat unsurları sevk edildi, olay yerinde çevre güvenliği alındı.

Bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş eden, ardından güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultup koşan Tuncay E, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine ekiplerce etkisiz hale getirildi.

YARALI HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Yaralı Tuncay E. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede kurşun isabet eden ev ve arabalarda inceleme yaptı.

Yolun ortasında bulunan Tuncay E.'nin silahı da incelemeye alındı.