Sakarya'da özel harekat destekli DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DAEŞ 'e yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, geçmişte DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiklerine ilişkin haklarında ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 3 ve Suriye uyruklu 1 olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Ekim 2026'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Serbest bırakılan diğer 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.