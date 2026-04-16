Saldırı paylaşımlarına soruşturma

YENİ SALDIRI İDDİALARINA DA SORUŞTURMA

İstanbul Valisi Davut Gül okul saldırılarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti. İstanbul'da farklı yerlerde okul isimleri verilerek korku ve paniğe neden olan paylaşımların tespit edildiğini ifade eden İstanbul Valisi, böyle bir acının istismar konusu edilemeyeceğini söyledi. Gül, şüphelilerin tespit edileceğini belirterek "Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

Ayrıca sosyal medyada Üsküdar'da bir okulda saldırı olacağı iddiasını yayan bir kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.