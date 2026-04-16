Saldırı paylaşımlarına soruşturma
16.04.2026 06:26
Saldırının ardından sosyal medyada katile destek paylaşımları ve yeni katliam iddiaları ortaya atıldı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı. 591 sosyal medya hesabı tespit edildi. 100 bin üyesi bulunan ve saldırıyla ilgili görüntü paylaşılan bir telegram grubu kapatıldı. Provokatif paylaşımlarda bulunan 66 adrese erişim engeli talebinde bulunuldu. 16 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kasıtlı şekilde dezenformasyon üreten ve halkı kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlarda bulunan 591 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.
Ayrıca 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu da kapatıldı. Soruşturma devam ederken, şu ana kadar 16 kişinin gözaltına alındığı, tespit edilen isimlere yönelik gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da açıklama geldi. "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir." denildi.
Sosyal medyada siber devriye çalışmalarının kesintisiz bir şekilde ve titizlikle yürütülmeye devam edildiğinin altı çizildi.
Adalet Bakanlığı da saldırılarla ilgili dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yakından takip edildiğini duyurdu. 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyonun sağlandığı,, şiddeti öven, korku ve panik yaymaya çalışan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
YENİ SALDIRI İDDİALARINA DA SORUŞTURMA
İstanbul Valisi Davut Gül okul saldırılarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti. İstanbul'da farklı yerlerde okul isimleri verilerek korku ve paniğe neden olan paylaşımların tespit edildiğini ifade eden İstanbul Valisi, böyle bir acının istismar konusu edilemeyeceğini söyledi. Gül, şüphelilerin tespit edileceğini belirterek "Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.
Ayrıca sosyal medyada Üsküdar'da bir okulda saldırı olacağı iddiasını yayan bir kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.