Saldırı paylaşımlarına soruşturma. Bin 104 hesap engellendi, 95 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'daki okul saldırılarının ardından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kasıtlı şekilde dezenformasyon üreten ve halkı kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi.

95 GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak yayın yasağına rağmen paylaşım yapan şüphelilerin sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini duyurdu.

55 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Gürlek, “95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.” dedi.

Ayrıca Bakan Gürlek, okulları hedef gösteren paylaşımlara ilişkin de 67 kullanıcının gözaltına alındığını açıkladı.

OKULUNA SALDIRI İDDİASI

Zonguldak'taki Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 17 yaşındaki B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı.

İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SINIFTA TORPİL PATLATMIŞ OKULDAN ATILMIŞ

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi.

Ayrıca B.T.A.’nın görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

B.T.A., bugün sabah saatlerinde, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Adliye önünde, B.T.A.’nın ailesi ve arkadaşları da bulundu. B.T.A’nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

YENİ SALDIRI İDDİALARINA DA SORUŞTURMA

İstanbul Valisi Davut Gül okul saldırılarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti. İstanbul'da farklı yerlerde okul isimleri verilerek korku ve paniğe neden olan paylaşımların tespit edildiğini ifade eden İstanbul Valisi, böyle bir acının istismar konusu edilemeyeceğini söyledi. Gül, şüphelilerin tespit edileceğini belirterek "Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

ÜSKÜDAR'DA SALDIRI İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki bir grupta, Üsküdar'daki bir okulun adını vererek saldırı imasında bulunacak şekilde paylaşım yapan kişi ile grupta yer alan diğer kişiler hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT'TA DA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Niksar’da bulunan Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi’ni hedef alan bir paylaşım da polis ekiplerini harekete geçirdi.

Telegram ve WhatsApp üzerinden paylaşılan, “Sıra Ahmet Altıkulaç’ta” ifadesi üzerine ekipler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde, mesajın okul öğrencileri arasında oluşturulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı ve velilere kadar ulaştığı belirlendi. Paylaşımı yapan kişinin aynı okulda 11. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.