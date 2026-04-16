Saldırı paylaşımlarına soruşturma. Eylem çağrısı yapan 411 şüpheli yakalandı
16.04.2026 06:26
Son Güncelleme: 17.04.2026 15:13
Saldırının ardından sosyal medyada katile destek paylaşımları ve yeni katliam iddiaları ortaya atıldı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik yürütülen soruşturmada 411 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kasıtlı şekilde dezenformasyon üreten ve halkı kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi.
BİN 866 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından tehdit ve eylem çağrısı yapan toplam 411 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
EGM, bin 866 URL adresine erişim engeli getirildiğini ifade edip "Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir." dedi.
"C31K" GRUBU KAPATILDI
EGM, olaylarla ilgili paylaşım yapan "C31K" isimli oluşuma ait Telegram'da faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığını duyurdu.
Şüphelilerin sosyal medya kanallarındaki paylaşımları
ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da açıklama geldi. "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir." denildi.
Sosyal medyada siber devriye çalışmalarının kesintisiz bir şekilde ve titizlikle yürütülmeye devam edildiğinin altı çizildi.
Adalet Bakanlığı da saldırılarla ilgili dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yakından takip edildiğini duyurdu. 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyonun sağlandığı,, şiddeti öven, korku ve panik yaymaya çalışan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.