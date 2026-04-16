Saldırı paylaşımlarına soruşturma. Eylem çağrısı yapan 411 şüpheli yakalandı

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da açıklama geldi. "Bu acı hadise üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin acısını istismar etmeye, suçu ve suçluyu övmeye, dezenformasyon yaymaya çalışanlar hakkında da gerekli işlemler kararlılıkla yürütülmektedir." denildi.

Sosyal medyada siber devriye çalışmalarının kesintisiz bir şekilde ve titizlikle yürütülmeye devam edildiğinin altı çizildi.

Adalet Bakanlığı da saldırılarla ilgili dijital platformlarda yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yakından takip edildiğini duyurdu. 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyonun sağlandığı,, şiddeti öven, korku ve panik yaymaya çalışan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.