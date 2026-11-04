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Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu koruma altına alındı

04.11.2026 00:43

Samsun'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen maymun, koruma altına alındı.

AA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, maymunu yakalamak için çalışma başlattı.

 

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan maymun, güvenli şekilde aşağı indirildi.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen maymun, koruma altına alındı.