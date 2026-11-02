Samsun'da çatıya çıkan kişi 3 saatte ikna edildi
02.11.2026 14:06
Çatıya çıkan kişi, polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çabalarının ardından indirildi.
Samsun'da hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunan bir kişi, 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında aranma kararı ve hapis cezası bulunduğu öğrenilen Cemil K., 3 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Cemil K., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil K.'nin binanın çatısına çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çatıdaki Cemil K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından ikna edilen Cemil K., güvenli şekilde aşağı indirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.