Samsun'da hastane inşaatında feci ölüm. Ustanın başına plaka düştü

Samsun 'un İlkadım ilçesinde hastane inşaatında düşen metal plaka işçiyi canından etti.

Olay, Kale Mahallesi'nde yapımı süren bir hastanenin inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası kalıp ustası Salih Koca, asansör boşluğunda çalıştığı sırada, 8. kattaki çatıdan düşen yaklaşık 30x30 santimetre ebadındaki kare metal plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

O sırada çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.