Samsun’da iki adrese uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli adliyede

Samsun 'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerinin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 250 gram sentetik kannabinoid ile 27 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, hassas terazi ve 50 mililitre aseton ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında iki ayrı adreste arama yaptı.

O.Y. (57) isimli şahsın adresinde yapılan aramada 27 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ham maddesi, 1 hassas terazi ve 50 mililitre aseton ele geçirildi.

F.M. (44) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 250 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edildi.

İki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti kapsamında gözaltına alınan O.Y. ve F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.