Samsun'da yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
27.11.2026 16:08
IHA
Operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.