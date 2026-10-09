Sanayi atıklarını araziye döken 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren bazı atık yönetim firmalarından bertaraf veya geri dönüşüm amacıyla alınan sanayi atıklarının, arazilere dökülmek üzere Düzce’ye getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, 1 Ekim 2026’da Düzce’nin Çilimli ilçesi sınırlarında bulunan bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda M.B.’ye ait araziye kaçak atık döken 1 kamyon ile döküm yapmak için bekleyen 2 kamyonun bulunduğu alanda 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 181’inci maddesi kapsamında “Çevrenin Kasten Kirletilmesi” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevresel etkilerin tespiti için inceleme başlattı.

Ekipler, Düzce merkezindeki Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı Deresi’nden analiz edilmek üzere atık numuneleri aldı.