Sancaktepe-Çekmeköy metro hattı açılıyor

Sancaktepe-Sultanbeyli-Çekmeköy metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor.

Devam eden çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, yerinde takip etti.

Metro hattındaki incelemelerin ardından konuşan Aslan, Sultanbeyli-Üsküdar arasının 50 dakika olacağını söyledi.

50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mayıs ayı içerinde metro hattının açılacağını dile getiren Aslan, "Sultanbeyli’de yaşayan bir yurttaşımız, Üsküdar’a 50 dakikada gidip gelebilecek.” dedi.

Metronun açılışına da tüm siyasi partileri de eden Aslan, "Dünyada bu kadar sıkıntı varken her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olması Türkiye ’nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.