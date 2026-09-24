Şanlıurfa depreminin ardından gözler Bozova Fayı'na çevrildi. 7'ye varan deprem üretebilir

NACİ GÖRÜR: BÖLGE ENERJİ BİRİKTİRİYOR

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ana sebebinin 6 Şubat depremleri ile Doğu Anadolu Fayı'nın kırılması olduğunu anlattı.

Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini anlatan Görür, depremin meydana geldiği yerin bu bölgelere çok yakın olduğunu ifade etti.

SÖZBİLİR: 7'YE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise bugün meydana gelen depremin sürpriz olmadığını anlattı.

Bozova Fayı'nın sağ yanal bir doğrultu atımlı diri fay olduğunu anlatan Sözbilir, Kahramanmaraş depremleriyle bölgeye stres yüklendiğini söyledi.

Bugün yaşanan depremin tetiklenmiş bir deprem olduğunu ifade eden Sözbilir, "Deprem dış merkezi Bozova Fayı'nın doğu ucunda. Bu aşamada Bozova Fayı kaynaklı bir deprem olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Bozova Fayı'nın uzun yıllardır sessiz olduğunu aktaran Sözbilir, "Elimizdeki bilgiler Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor." dedi.