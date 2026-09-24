Şanlıurfa depreminin ardından gözler çevrildi. Bozova Fayı'na dikkat, 7'ye varan deprem üretebilir
24.09.2026 11:35
Son Güncelleme: 24.09.2026 11:59
Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayın şiddetli deprem üretme potansiyeli olduğunu ancak yakın bir zamanda böyle bir beklentisi olmadığını anlattı.
Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Bozova Fayı'nda meydana geldi. Uzmanlar fayın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Doğu ve Güneydoğu'da geniş bir alanda hissedilen deprem, vatandaşları sokağa döktü.
Depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Karaköprü depreminin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden bağımsız bir deprem olduğunu söyledi.
Deprem, uzmanlar tarafından yakından takip edilen Bozova Fayı üzerinde gerçekleşti.
"BOZOVA FAYI 70 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA"
Bölgede 6 Şubat 2023'ten bu yanan sismik hareketliliğin sürdüğünü belirten Tüysüz, "Bu deprem Bozova Fayı dediğimiz, Atatürk Barajı'nın gövdesine paralel olarak uzanan 70 kilometre civarındaki bir fayda meydana geldi." dedi.
Depremin sığ bir deprem olması nedeniyle şiddetli hissedildiğini anlatan Okan Tüysüz, "Hasar beklediğimiz bir deprem değil. Çok kötü yapılmış yapılarda belki zayıf hasarlar oluşmuş olabilir." şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Karaköprü'deki depremin meydana geldiği fay, uzamlar tarafından yakından takip ediliyordu.
"BOZOVA FAYI 7'YE VARAN DEPREM ÜRETEBİLİR"
Bozova Fayı üzerinde daha önce de 4 ve 5 büyüklüğüne varan depremler yaşandığını anlatan Tüysüz, artçı depremlerin bir süre devam edeceği uyarısında bulundu.
Okan Tüysüz, depremin gerçekleştiği Bozova Fayı'na da dikkat çekti. Yakın bir süreçte burada büyük bir deprem tehlikesi olmadığını anlatan Tüysüz, Bozova Fayı'nın 7'ye varan deprem üretme potansiyeli olduğunu kaydetti.
Karaköprü fayının uzunluğu itibarıyla 7'ye varan deprem üretme potansiyeli var.
NACİ GÖRÜR: BÖLGE ENERJİ BİRİKTİRİYOR
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ana sebebinin 6 Şubat depremleri ile Doğu Anadolu Fayı'nın kırılması olduğunu anlattı.
Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini anlatan Görür, depremin meydana geldiği yerin bu bölgelere çok yakın olduğunu ifade etti.
BOZOVA FAYI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR, BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Bozova Fayı, yakından takip edilmeye başlanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, beş bölgede kazılan yaklaşık dört metre derinliğinde 12 metre uzunluğundaki hendeklerde araştırma yapıldığını açıklamıştı.
Bozova Fayı'nın yeri itibarıyla önemli bir fay olduğunu anlatan Sümer, daha önce yaptığı açıklamada, "Uzunluğu itibariyle 7 şiddetine varan bir deprem üretebilir. Atatürk Barajı'na etkisiyle ilgili önemi dolayısıyla biz öncelik olarak Bozova Fayı'nı öne çektik." demişti.