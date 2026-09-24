Şanlıurfa depreminin ardından gözler çevrildi. Bozova Fayı'na dikkat, 7'ye varan deprem üretebilir

NACİ GÖRÜR: BÖLGE ENERJİ BİRİKTİRİYOR

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ana sebebinin 6 Şubat depremleri ile Doğu Anadolu Fayı'nın kırılması olduğunu anlattı.

Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini anlatan Görür, depremin meydana geldiği yerin bu bölgelere çok yakın olduğunu ifade etti.

BOZOVA FAYI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR, BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Bozova Fayı, yakından takip edilmeye başlanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, beş bölgede kazılan yaklaşık dört metre derinliğinde 12 metre uzunluğundaki hendeklerde araştırma yapıldığını açıklamıştı.

Bozova Fayı'nın yeri itibarıyla önemli bir fay olduğunu anlatan Sümer, daha önce yaptığı açıklamada, "Uzunluğu itibariyle 7 şiddetine varan bir deprem üretebilir. Atatürk Barajı'na etkisiyle ilgili önemi dolayısıyla biz öncelik olarak Bozova Fayı'nı öne çektik." demişti.