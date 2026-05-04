Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime ara

Olumsuz hava koşullarından etkilenen Şanlıurfa ve Gaziantep 'te bazı ilçe ve okullarda eğitime ara verildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."



GAZİANTEP'TE BAZI OKULLARDA TADİLAT YAPILACAK



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 24 okulda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"03 Mayıs 2026 Pazar günü İlimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve İlimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."

Eğitime ara verilen okullar şu şekilde: