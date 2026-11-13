Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga, 1 ölü
13.11.2026 13:59
Silahlı kavganın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Olay, Birecik ilçesinin kırsal Abdallı Mahallesi’nde meydana geldi. Husumeti olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma. kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm Eroğlu, silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı