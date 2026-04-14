Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis, bir kantin işletmecisinin yaralandığını dile getiren Bakanlık, "Yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır." dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

MEB: BAŞMÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuya ilişkin inceleme başlatıldığını açıklayıp "Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerinin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettişin görevlendirildiğinin bildirildiği açıklamada "Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Bir görgü tanığı, saldırganın silahla lise bahçesine girdiğini ifade edip "Önce bahçede sonra ise okula rastgele ateş açtı." dedi.

EĞİTİME DÖRT GÜN ARA VERİLDİ

Silahlı saldırının yaşandığı okulda eğitime dört gün ara verildi.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okuldaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik rehabilitasyon çalışması gerçekleştirileceğini açıkladı.