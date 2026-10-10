Şanlıurfa'da metruk ev ve depolarda 68 düzensiz göçmen yakalandı
10.10.2026 15:35
Şanlıurfa’da yakalanan 68 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Şanlıurfa’da jandarmanın 15 günlük çalışmasında 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin 15 gün boyunca yürüttüğü çalışmalarda 68 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Şanlıurfa-Suriye sınır hattında yürütülen çalışmalar yaklaşık 15 gün sürdü.
Çalışmalar sonucunda, kaçak göçmen oldukları belirtilen 68 kişi depolarda, terk edilmiş metruk evlerde yakalanarak, ülkelerine gönderilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olaylarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.