Refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı
19.11.2026 10:54
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:13
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan kuzeni ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü Şahin I. (49) hayatını kaybetti, araçta bulunan kuzeni Serkan I. (32) ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Şahin I. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada sürücü Şahin Irmak ile yanındaki kuzeni Serkan I. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Şahin I., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Serkan I.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.