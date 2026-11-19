Şanlıurfa 'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü Şahin I. (49) hayatını kaybetti, araçta bulunan kuzeni Serkan I. (32) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünde ilerleyen Şahin I. yönetimindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü Şahin Irmak ile yanındaki kuzeni Serkan I. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şahin I., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Serkan I.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.