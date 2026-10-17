Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu. 29 şüpheli tutuklandı

içişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 şüphelinin yakalandığını, tamamının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Tamamı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanan şüphelilerin, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.