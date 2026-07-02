Şanlıurfa'daki köpek saldırısına bakanlık incelemesi

Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuk başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Muhammed A.A. isimli çocuk, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan çocuk, taburcu edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Bakanlık olaya ilişkin ayrıntıları soruşturmak üzere Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." denildi.