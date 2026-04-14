Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Çevreye rastgele ateş açan saldırgan, olayda aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişiyi yaraladı.

ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırgan, rastgele ateş açtıktan sonra okul içerisinde girerek öğrencileri rehin aldı.

VALİ AÇIKLADI: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu söyledi ve 2007 doğumlu olduğu bilgisini verdi. Şıldak, yaralıların hastane sevk edildiğini bilgisini verirken, çoğunun öğrenci olduğunu söyledi.

Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu, 9. sınıfta açık öğretime kaydolduğunu belirten Şıldak, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.

SON DURUMU AÇIKLADI

NTV canlı yayınına katılan Şıldak, yaralıların durumunun genel olarak iyi olduğunu ifade edip saldırıya ilişkin bilgi verdi.

"Pompalı tüfek kullanarak okulun eski öğrencisi olan Ö.K. adli fail hedef gözetmeden pek çok kez ateş ederek 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. " diye konuşan Şıldak, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Şıldak, saldırganın suç kaydı olmadığını da açıkladı.