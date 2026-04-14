Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı
14.04.2026 10:24
Son Güncelleme: 14.04.2026 12:16
Olay yerinde çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'da bir öğrenci, girdiği lisede etrafa rastgele ateş açtı. Çoğu öğrenci 16 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, okulun eski bir öğrencisi olan saldırganın intihar ettiğini açıkladı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Çevreye rastgele ateş açan saldırgan, olayda aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişiyi yaraladı.
ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırgan, rastgele ateş açtıktan sonra okul içerisinde girerek öğrencileri rehin aldı.
VALİ AÇIKLADI: SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu söyledi ve 2007 doğumlu olduğu bilgisini verdi. Şıldak, yaralıların hastane sevk edildiğini bilgisini verirken, çoğunun öğrenci olduğunu söyledi.
Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu, 9. sınıfta açık öğretime kaydolduğunu belirten Şıldak, saldırganın kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.
SON DURUMU AÇIKLADI
NTV canlı yayınına katılan Şıldak, yaralıların durumunun genel olarak iyi olduğunu ifade edip saldırıya ilişkin bilgi verdi.
"Pompalı tüfek kullanarak okulun eski öğrencisi olan Ö.K. adli fail hedef gözetmeden pek çok kez ateş ederek 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. " diye konuşan Şıldak, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Şıldak, saldırganın suç kaydı olmadığını da açıkladı.
Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis, bir kantin işletmecisinin yaralandığını dile getiren Bakanlık, "Yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır." dedi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
“Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI
Bir görgü tanığı, saldırganın silahla lise bahçesine girdiğini ifade edip "Önce bahçede sonra ise okula rastgele ateş açtı." dedi.
İŞTE SALDIRI ANI