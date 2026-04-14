Şanlıurfa'daki lisede silahlı saldırı. Saldırgan öğrencileri rehin aldı iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olayda 7 kişi yaralandı.

REHİNE İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. İHA'nın aktardığına göre, okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.