Şanlıurfa'daki okul saldırısında 16 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K.'nin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."