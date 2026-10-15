Sapanca'da korkulan anlar. Selde dere taştı, iki katlı villa böyle yıkıldı

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağışlar, Sakarya'da da etkili oluyor.

Sapanca'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı.

Fevziye Mahallesi’ndeki Fevziye-Akçay Deresi'nin de debisi arttı ve dere kenarındaki iki katlı villa yıkıldı.

YOLLAR KAPANDI

Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.