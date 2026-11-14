Şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
14.11.2026 12:44
Tanker yangınında sürücü hayatını kaybetti.
Elazığ-Malatya karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Araçta sıkışan 38 yaşındaki sürücü, yangında hayatını kaybetti.
Elazığ'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris T. (38) yönetimindeki akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Devrilen tanker kısa sürede alev aldı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tankerde sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.