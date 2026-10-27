Sarıgül kardeşlerin cezaevine gönderildiği soruşturmada yeni gelişme. Sofu Altınbaş da tutuklandı

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltılar olmuş ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Hafta sonu gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tutuklandı.

5 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

6 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Serkan Korkutata ise serbest bırakıldı.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'e odaklanıldı. 16 Ekim'de bu isimlerin de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANDI

Emir Sarıgül ise 19 Ekim'de teslim oldu. Üç günlük gözaltı süresinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na teslim edilen Sarıgül 21 Ekim'de gece saatlerinde cezaevine gönderildi.

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Ayrıca 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığının aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 Ekim günü beş şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin, Mustafa Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D., Emir Sarıgül'ün özel kalemi Çağlar S., iş insanları A.E. ile Ü.İ.A ve C.T. olduğu bildirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.