Sarıyer açıklarında LPG yüklü gemi fırtınada sürüklendi

Olay, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi açıklarında meydana geldi. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle 99 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Liberya bayraklı 'GAS MILANO' isimli LPG tankeri, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Bir süre denizde sürüklenen tanker, kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği manevralar sayesinde kıyıdan uzaklaşmayı başardı. Açığa ilerleyen gemi , burada demir attı.

Yaşananlar, sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tankerin dalgaların etkisiyle hareket ettiği ve kıyıdan uzaklaşmak için manevra yaptığı anlar yer aldı.