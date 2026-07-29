Sarıyer TEM Otoyolu’nda kaza. Midibüs devrildi, yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu 'nda midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Maslak istikametinde ilerleyen bir servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.