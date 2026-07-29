Sarıyer TEM Otoyolu’nda kaza. Midibüs devrildi, yaralılar var
29.07.2026 08:26
Son Güncelleme: 29.07.2026 10:01
Devrilen minibüs ekiplerin müdahalesiyle kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda Maslak istikametinde ilerleyen bir servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 2 araca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla bölgede trafik yoğunluğu oluşmuştu.
ARAÇLAR ÇEKİLDİ, YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde 2 şeridin kapatılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.