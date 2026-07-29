Sarıyer TEM Otoyolu’nda kaza. Midibüs devrildi, yaralılar var

TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında saat 08.00 sıralarında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 yaralı olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ayrıntılar geliyor…