Olay, dün saat 00.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Çevresinde “Boyacı Sabri” olarak tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Sabri Şahin’den (55) yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelendi.

Serkan K. (45) ve arkadaşı, Şahin’in kaldığı metruk binaya gitti. Binaya giren 2 arkadaş, içeride tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde cesette çürüme tespit edildi.

ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Sabri Şahin’e ait olduğu değerlendirildi; ancak kesin kimlik tespiti yapılamadı.

Polis ekiplerinin görüştüğü Serkan K., Şahin’in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve bildikleri bir yakınının da bulunmadığını söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kişinin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.