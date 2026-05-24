Sarıyer’de yokuşta kayan hafriyat kamyonu devrildi

ŞÖFOR VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ARAÇTAN ÇIKARILDI

Şoför kazayı görenlerin yardımlarıyla araçtan çıkarken, hafif yaralanan şoför olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"YOKUŞTA GERİ KAYMIŞ"

Kaza nedeniyle yol tamamen kapanırken polis başka kazaların yaşanmaması için sokağı trafiğe kapattı. Kazada yaralanan şoförün kardeşi Hamit Duman, "Rampa çıkıyordu araç. Önünden bir araba durmuş arıza yapmış galiba. Çıkamamış rampada durmak zorunda kalmış. Kamyon da geri geri kaymış yapacak birşey yok. Arkasında arabalar olduğu için gidememiş, arkadaki arabalara zarar vermemek için, mecburen kendini sağa atmaya çalışmış. " dedi. Şoförün abisi olduğunu söyleyen Duman, durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.