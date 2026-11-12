Sarıyer'de zincirleme kaza. Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Olay, saat 11.40 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan Buğra K. (23) yönetimindeki motosiklet , sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce Yusuf A. (58) yönetimindeki araca, ardından da durakta yolcu indiren Abdülkerim O. (48) yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otobüsün altında sıkıştı. Savrulan motosiklet ise durakta bekleyen Erkin K. (22), Efe Batuhan A. (19) ve Sedanur Ü.’ye (27) çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ve Efe Batuhan A., Seyrantepe’de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Erkin K. ve Sedanur Ü. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziosmanpaşa’da bir hastanede tadevi altına alındı.

Yaralılardan Efe Batuhan A.’nın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YARALILARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Yaralılar için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Durakta bulunan bir kişi ise, yerde yatan yaralı Erkin K.'nin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Vatandaş, Erkin K. ile konuşarak ona yardımcı olmaya çalıştı. Bacağından yaralanan Sena Ü'yü de başka bir vatandaş elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.