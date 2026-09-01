Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması'nda final heyecanı Siirt'te

Yapay zeka, bilgisayarlı görü ve otonom sistemler alanında gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması'nın final etabı Siirt 'te gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST kapsamında Baykar yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya 105 takım ve toplam 625 öğrenci ile mezun başvurdu. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 16 takım, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Siirt Havalimanı'nda düzenlenen finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye ve yurt dışında eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katılımına açık yarışmada takımlar 3 ila 15 kişiden oluşuyor. Final etabına 9 farklı ilden, 15 ile 54 yaş arasında toplam 163 yarışmacı katılıyor.

OTONOM SİSTEMLER TEST EDİLECEK

Yarışmada takımlardan yapay zeka, bilgisayarlı görü, kontrol sistemleri ve gömülü sistemleri bir araya getirerek otonom hava araçları geliştirmeleri bekleniyor.

Finalistler; teknik yeterlilik, algoritma tasarımı, simülasyon uçuşları ve final performansı gibi farklı aşamalarda değerlendirilecek.

Geliştirilen hava araçlarının çevresel verileri analiz etmesi, görüntü işleme teknolojileriyle hedefleri algılaması ve verilen görevleri mümkün olduğunca otonom şekilde yerine getirmesi sınanacak.

Yarışmada ayrıca GNSS verilerine bağımlılığın azaltıldığı ve elektronik harp koşullarını simüle eden senaryolarda çalışabilecek sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Karar ve kontrol süreçleri ise yer kontrol istasyonu merkezli bir mimari üzerinden yürütülecek. Böylece yarışmacılar hava aracı tasarımının yanı sıra görüntü işleme algoritmaları ve kontrol mekanizmalarını da birlikte kullanacak.

BİRİNCİYE 200 BİN TL ÖDÜL

Final sonunda birinci olan takım 200 bin TL, ikinci takım 175 bin TL, üçüncü takım ise 150 bin TL ödül kazanacak.

Dereceye giren takımların danışmanlarına da sırasıyla 20 bin, 15 bin ve 12 bin TL ödül verilecek.

Dört gün sürecek final programının ilk gününde teknik kontroller ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Takımların görev performansları ise sonraki üç gün boyunca değerlendirilecek.