Savcıya rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklama

İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek ile suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, daha önce İstanbul'da görev yapan Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., HSK kararıyla açığa alınarak hakkında soruşturma izni verilmişti.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

B.G.'nin, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen savcı B.G., rüşvete aracılık ve örgüte bilerek yardım etme suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.