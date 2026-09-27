Savunma sanayi devleri. Türkiye, dünya 8'incisi

Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 sonu itibarıyla dünyada en çok savunma sanayi ihracatı yapan ülkeleri sıraladı.

Raporda farklı dönemlerdeki ihracat verileri yer aldı. 2025 yıl sonu rakamlarına göre yapılan hesaplamalarda ABD 44.6 milyar dolarla listenin zirvesinde yer aldı.

ABD, RUSYA, ALMANYA...

ABD'yi 15 milyar dolar ile Rusya, yaklaşık 9 milyar dolar ile Almanya takip ediyor.

Verilere göre Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat verisiyle 8'inci sırada yer alıyor. Analizde Türkiye için 2025 yıl sonu itibarıyla sıralamada ilk kez bu kadar yüksek bir konuma ulaştığı belirtildi. Genel olarak, askeri ihracatta ilk on ülke güçlü sonuçlar gösterirken, Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ayrıca yükselen grafiğine vurgu yapılıyor.

İlk 10'un son sırasında ise Çin bulunuyor.