Savunmaya yeni güç. Türk pilotlar Eurofighter uçurmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığı belirtildi.

Türkiye ile İngiltere arasında 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine ilişkin anlaşma, 27 Ekim 2025’te Ankara’da imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın katıldığı törende duyurulan anlaşmanın bedelinin 8 milyar sterlin olduğu açıklanmıştı.

Tedarik sürecinin eğitim ve destek aşamasına ilişkin sözleşme ise 25 Mart 2026’da Londra’da imzalanmıştı. Bu kapsamda 10 Türk pilot ile yaklaşık 100 bakım personelinin İngiltere’de eğitim alması öngörülüyordu. Yeni üretim uçakların ilk teslimatının 2030’da yapılması planlanıyor.