Sayıştay'da seçim için başvuru süreci başladı

Sayıştay Başkanı seçimi için TBMM Başkanlığı'na başvuru süreci başladı.

TBMM'nin internet sitesinde, Sayıştay Başkanı seçimine ilişkin ilana yer verildi.

Buna göre, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

SON BAŞVURU 12 HAZİRAN'A KADAR YAPILABİLECEK

Aday adayları, en geç 12 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığı'na bizzat veya posta yolu ile başvuracak.

Başvuruların sona ermesinin ardından toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay başkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki kez Sayıştay başkanı seçilebilecek.

Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek.

Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve en kıdemli üye sayılacak.​​​​​​​​​​​​​​