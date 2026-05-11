Sedef Güler cinayeti davasında karar

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, denizde elleri ve ayakları bağlanmış halıya sarılı halde cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu biri firari üç sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bir sanığa ise 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Sahili'nde meydana gelmişti.

Sahilde, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atıldığı belirlenen kadın cesedi bulunmuştu.