Sedef Güler cinayeti davasında karar
11.05.2026 15:16
Sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğer ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni halıya sarılı halde bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada sanıkların cezaları belli oldu.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, denizde elleri ve ayakları bağlanmış halıya sarılı halde cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu biri firari üç sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bir sanığa ise 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
NE OLMUŞTU?
Olay, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Sahili'nde meydana gelmişti.
Sahilde, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atıldığı belirlenen kadın cesedi bulunmuştu.