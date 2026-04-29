Sedef Güler cinayetinde istenen cezalar belli oldu

İstanbul 'da korkunç bir cinayete kurban giden Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Olay, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Sahilde, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılıp ağırlık bağlanarak denize atıldığı belirlenen kadın cesedi bulundu.

Polis ekiplerinin çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Sedef Güler olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili olarak Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tutuklandı. Dosyanın diğer sanığı Yiğit Hüseyin Ayvalık ise firari.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Hazırlanan iddianame kapsamında üç sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Fırat Baykara hazır bulundu, Yavuz Güngör ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ile çok sayıda izleyici de katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık ayrıca firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

SANIKLAR: BİR ŞEY YAPMADIK

Sanık Fırat Baykara savunmasında, bir şey yapmadığını ve ölümle ilgisi olmadığını öne sürdü.

Yavuz Güngör ise uyuşturucu iddiasını dile getirip, "Ben bir şey yapmadım. Cezaevine girmekten korktuğum için böyle davrandım. Saçının bir teline bile zarar vermedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.